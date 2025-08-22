Nachschlag: Mehr Gags

imago/Cinema Publishers Collection Sympathisch, wenn er nicht gerade über die jüdische Weltverschwörung redet: Mel Gibson

Müssen Sie alles zweimal sagen? Wieso, nervt Sie das etwa, nervt Sie das etwa? – Der Film als Sammelplatz von Onelinern. Fortsetzungen sind scheiße, hieß es später – metahumoristischerweise – in »Scream 2«. Sollen sie glücken, muss man der elementaren Konstellation eine neue Idee zufügen oder aber am Saum zulegen. Letzteres passiert traurig oft, indem einfach das Budget erhöht, die Action drastischer oder der Cast erweitert wird. »Lethal Weapon 3« geht einen anderen Weg. Nicht eben unlustig bereits, waren Teil eins und zwei 1987 und 1989 in die Kinos gelangt, Teil drei machte 1992 aus der Buddy-Action-Komödie um die Cops Riggs (Mel Gibson) und Murtaugh (Danny Glover) kompletten Slapstick mit einer Witzdichte von geschätzten 1,34 pro Minute. Die Story bleibt dagegen ganz konform. Drei Tage vor Murtaughs Pensionierung müssen die beiden, weil sie mal wieder ein Hochhaus in die Luft gejagt haben, Streifendienst schieben. Was sie nicht davor schützt, erneut in ein großes Game zu stolpern. (fb)