Nachschlag: Mehr Gags
Müssen Sie alles zweimal sagen? Wieso, nervt Sie das etwa, nervt Sie das etwa? – Der Film als Sammelplatz von Onelinern. Fortsetzungen sind scheiße, hieß es später – metahumoristischerweise – in »Scream 2«. Sollen sie glücken, muss man der elementaren Konstellation eine neue Idee zufügen oder aber am Saum zulegen. Letzteres passiert traurig oft, indem einfach das Budget erhöht, die Action drastischer oder der Cast erweitert wird. »Lethal Weapon 3« geht einen anderen Weg. Nicht eben unlustig bereits, waren Teil eins und zwei 1987 und 1989 in die Kinos gelangt, Teil drei machte 1992 aus der Buddy-Action-Komödie um die Cops Riggs (Mel Gibson) und Murtaugh (Danny Glover) kompletten Slapstick mit einer Witzdichte von geschätzten 1,34 pro Minute. Die Story bleibt dagegen ganz konform. Drei Tage vor Murtaughs Pensionierung müssen die beiden, weil sie mal wieder ein Hochhaus in die Luft gejagt haben, Streifendienst schieben. Was sie nicht davor schützt, erneut in ein großes Game zu stolpern. (fb)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Tod in der Westbourne Grovevom 22.08.2025
-
Unsichtbare Zeugenvom 22.08.2025
-
Graumann reklamiertvom 22.08.2025
-
Vorschlagvom 22.08.2025
-
Schaumgeborenvom 22.08.2025