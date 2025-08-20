Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 7 / Ausland
Verheerende Waldbrände in Spanien
Madrid. Durch die Rekordwaldbrände in mehreren Regionen Spaniens sind innerhalb von 24 Stunden weitere 30.000 Hektar Land zerstört worden. Seit Jahresbeginn ist laut dem europäischen Waldbrandinformationssystem EFFIS mit 373.000 Hektar soviel Land vernichtet worden wie niemals zuvor, meldete AFP am Dienstag. Tausende Einwohner wurden aus Dutzenden Dörfern evakuiert. Mehrere Hauptverkehrsachsen sind gesperrt. (AFP/jW)
