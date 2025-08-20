Verheerende Waldbrände in Spanien

Madrid. Durch die Rekordwaldbrände in mehreren Regionen Spaniens sind innerhalb von 24 Stunden weitere 30.000 Hektar Land zerstört worden. Seit Jahresbeginn ist laut dem europäischen Waldbrandinformationssystem EFFIS mit 373.000 Hektar soviel Land vernichtet worden wie niemals zuvor, meldete AFP am Dienstag. Tausende Einwohner wurden aus Dutzenden Dörfern evakuiert. Mehrere Hauptverkehrsachsen sind gesperrt. (AFP/jW)