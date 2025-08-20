Japan und Türkei wollen mehr Militärkooperation
Ankara. Als erster japanischer Verteidigungsminister ist Nakatani Gen am Dienstag in der Türkei eingetroffen, um Gespräche über engere Rüstungskooperation zu führen. Die Verhandlungen dürften sich maßgeblich um mögliche Lieferungen türkischer Drohnen drehen, mit denen Tokio seine unbemannten Streitkräfte ausbauen wolle, berichtete Reuters mit Verweis auf Diplomaten in Ankara. Voraussichtlich werde Nakatani demnach türkische Rüstungskonzerne und -einrichtungen besuchen, darunter Turkish Aerospace Industries, Marinewerften und den Drohnenhersteller Baykar. Mit einer Vereinbarung sei noch nicht zu rechnen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Endspiel um Gazavom 20.08.2025
-
Abtrünnige Inselvom 20.08.2025
-
Bis zum Frieden dauert’s nochvom 20.08.2025
-
Machtspiel um Korridorvom 20.08.2025
-
Friedensgipfel in Vorbereitungvom 20.08.2025
-
Asyl abgeschafftvom 20.08.2025
-
Indien und China nähern sich anvom 20.08.2025