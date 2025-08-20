Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 7 / Ausland

Japan und Türkei wollen mehr Militärkooperation

Ankara. Als erster japanischer Verteidigungsminister ist Nakatani Gen am Dienstag in der Türkei eingetroffen, um Gespräche über engere Rüstungskooperation zu führen. Die Verhandlungen dürften sich maßgeblich um mögliche Lieferungen türkischer Drohnen drehen, mit denen Tokio seine unbemannten Streitkräfte ausbauen wolle, berichtete Reuters mit Verweis auf Diplomaten in Ankara. Voraussichtlich werde Nakatani demnach türkische Rüstungskonzerne und -einrichtungen besuchen, darunter Turkish Aerospace Industries, Marinewerften und den Drohnenhersteller Baykar. Mit einer Vereinbarung sei noch nicht zu rechnen. (Reuters/jW)

