Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 7 / Ausland

Südkorea beteiligt sich an Manöver in Indonesien

Seoul. Südkoreanische Streitkräfte werden sich erstmals an der jährlichen multinationalen Militärübung »Super Garuda Shield« in Indonesien beteiligen. Das Manöver werde demnach gemeinsam von den USA und Indonesien geleitet, soll am kommenden Sonnabend beginnen und bis zum 7. September andauern, berichtete Korea Times am Dienstag. Rund 5.000 Soldaten aus 14 Ländern würden teilnehmen. Südkorea werde etwa 20 Marines entsenden. »Super Garuda Shield« wurde demnach 2007 ins Leben gerufen, um den Dschungelkrieg zu trainieren, und hat sich seitdem zu einer multinationalen Übung entwickelt. (jW)

