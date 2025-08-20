Südkorea beteiligt sich an Manöver in Indonesien
Seoul. Südkoreanische Streitkräfte werden sich erstmals an der jährlichen multinationalen Militärübung »Super Garuda Shield« in Indonesien beteiligen. Das Manöver werde demnach gemeinsam von den USA und Indonesien geleitet, soll am kommenden Sonnabend beginnen und bis zum 7. September andauern, berichtete Korea Times am Dienstag. Rund 5.000 Soldaten aus 14 Ländern würden teilnehmen. Südkorea werde etwa 20 Marines entsenden. »Super Garuda Shield« wurde demnach 2007 ins Leben gerufen, um den Dschungelkrieg zu trainieren, und hat sich seitdem zu einer multinationalen Übung entwickelt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Endspiel um Gazavom 20.08.2025
-
Abtrünnige Inselvom 20.08.2025
-
Bis zum Frieden dauert’s nochvom 20.08.2025
-
Machtspiel um Korridorvom 20.08.2025
-
Friedensgipfel in Vorbereitungvom 20.08.2025
-
Asyl abgeschafftvom 20.08.2025
-
Indien und China nähern sich anvom 20.08.2025