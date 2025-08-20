Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
DVRK: Atomprogramm wird ausgeweitet

Pjöngjang. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat die Ausweitung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms verkündet. Gemeinsame Militärübungen der USA mit Südkorea wie die aktuelle seien »die offensichtlichste Kundgabe ihrer Absicht, einen Krieg zu entfachen«, und machten eine »schnelle Erweiterung der atomaren Aufrüstung« notwendig, sagte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Am Montag hatten die südkoreanische und die US-Armee jährliche Militärübungen gestartet. Die US-Armee behauptet, es handele sich um »eine an der Verteidigung orientierte Übung«. (AFP/jW)

