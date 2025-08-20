Serbien: Zentrale der SNS attackiert

Belgrad. Im Zuge anhaltender Proteste in Serbien haben regierungskritische Demonstranten am Montag abend erneut Büros der regierenden Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić angegriffen. In Belgrad seien Demonstranten, die Steine und Blendgranaten auf die Parteizentrale geworfen haben sollen, mit der Bereitschaftspolizei aneinandergeraten, berichtete AFP. Weitere Proteste gab es unter anderem in Novi Sad und Valjevo. Die seit November weitgehend friedlich verlaufenen Proteste eskalieren. (AFP/jW)