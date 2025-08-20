Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 6 / Ausland

Libanon: Sicherheitsrat berät über UNIFIL

New York. Der UN-Sicherheitsrat berät seit Dienstag über die Zukunft der langjährigen Mission UNIFIL im Libanon. Ein Resolutionsentwurf Frankreichs, der Reuters vorliegt, sieht zwar eine Verlängerung des Mandats vor, zielt aber auf einen Abzug der Truppen ab, der die libanesische Regierung zum alleinigen Garanten der Sicherheit im Südlibanon machen soll. Voraussetzung sei, dass Beirut das gesamte libanesische Territorium kontrolliert, heißt es. Die UN-Friedenstruppe UNIFIL soll seit 1978 die Grenze zwischen dem Libanon und Israel absichern. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro