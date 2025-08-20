Libanon: Sicherheitsrat berät über UNIFIL

New York. Der UN-Sicherheitsrat berät seit Dienstag über die Zukunft der langjährigen Mission UNIFIL im Libanon. Ein Resolutionsentwurf Frankreichs, der Reuters vorliegt, sieht zwar eine Verlängerung des Mandats vor, zielt aber auf einen Abzug der Truppen ab, der die libanesische Regierung zum alleinigen Garanten der Sicherheit im Südlibanon machen soll. Voraussetzung sei, dass Beirut das gesamte libanesische Territorium kontrolliert, heißt es. Die UN-Friedenstruppe UNIFIL soll seit 1978 die Grenze zwischen dem Libanon und Israel absichern. (Reuters/jW)