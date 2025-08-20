Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 2 / Ausland

Israels Premier attackiert Australiens Regierungschef

Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat seinen aus­tralischen Kollegen Anthony Albanese am Dienstag ungewöhnlich scharf angegriffen. »Die Geschichte wird Albanese als das in Erinnerung behalten, was er ist: ein schwacher Politiker, der Israel verraten und die Juden Australiens im Stich gelassen hat«, erklärte Netanjahus Büro auf X. Netanjahus Äußerungen erfolgten, nachdem die Regierung in Canberra dem ultrarechten Knessetabgeordneten Simcha Rothman am Montag die Einreise verweigert hatte. Albanese hatte Anfang August zudem die offizielle Anerkennung eines unabhängigen Palästinenserstaates bei der UN-Generalversammlung im September angekündigt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro