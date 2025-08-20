Israels Premier attackiert Australiens Regierungschef
Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat seinen australischen Kollegen Anthony Albanese am Dienstag ungewöhnlich scharf angegriffen. »Die Geschichte wird Albanese als das in Erinnerung behalten, was er ist: ein schwacher Politiker, der Israel verraten und die Juden Australiens im Stich gelassen hat«, erklärte Netanjahus Büro auf X. Netanjahus Äußerungen erfolgten, nachdem die Regierung in Canberra dem ultrarechten Knessetabgeordneten Simcha Rothman am Montag die Einreise verweigert hatte. Albanese hatte Anfang August zudem die offizielle Anerkennung eines unabhängigen Palästinenserstaates bei der UN-Generalversammlung im September angekündigt. (AFP/jW)
