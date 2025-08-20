Ukraine-Krieg: China bereit zu vermitteln

Beijing. China hat sich erneut bereit erklärt, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Ukraine-Krieg diplomatisch durch Verhandlungen zu beenden. China sei weder Urheber der Krise noch eine der Konfliktparteien und habe sich »seit dem ersten Tag für die Förderung von Friedensgesprächen eingesetzt«, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. »Im Einklang mit dem Willen der betroffenen Parteien« werde China »weiterhin eine konstruktive Rolle spielen«, bekräftigte Mao. (jW)