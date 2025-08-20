Gegründet 1947 Mittwoch, 20. August 2025, Nr. 192
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.08.2025, Seite 2 / Ausland

Ukraine-Krieg: China bereit zu vermitteln

Beijing. China hat sich erneut bereit erklärt, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Ukraine-Krieg diplomatisch durch Verhandlungen zu beenden. China sei weder Urheber der Krise noch eine der Konfliktparteien und habe sich »seit dem ersten Tag für die Förderung von Friedensgesprächen eingesetzt«, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. »Im Einklang mit dem Willen der betroffenen Parteien« werde China »weiterhin eine konstruktive Rolle spielen«, bekräftigte Mao. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro