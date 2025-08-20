Ukraine-Krieg: China bereit zu vermitteln
Beijing. China hat sich erneut bereit erklärt, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Ukraine-Krieg diplomatisch durch Verhandlungen zu beenden. China sei weder Urheber der Krise noch eine der Konfliktparteien und habe sich »seit dem ersten Tag für die Förderung von Friedensgesprächen eingesetzt«, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. »Im Einklang mit dem Willen der betroffenen Parteien« werde China »weiterhin eine konstruktive Rolle spielen«, bekräftigte Mao. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Endspiel um Gazavom 20.08.2025
-
Abtrünnige Inselvom 20.08.2025
-
Bis zum Frieden dauert’s nochvom 20.08.2025
-
Machtspiel um Korridorvom 20.08.2025
-
Friedensgipfel in Vorbereitungvom 20.08.2025
-
Asyl abgeschafftvom 20.08.2025
-
Indien und China nähern sich anvom 20.08.2025