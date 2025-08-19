Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Deutsches Marineschiff in Grönland eingetroffen

Nuuk. Die »Berlin«, eines der größten deutschen Marineschiffe, ist in der grönländischen Hauptstadt Nuuk mit Nils Schmid, dem deutscen Verteidigungsstaatssekretär, an Bord eingetroffen. Schmid sei nach Grönland gereist, um sich mit dem dänischen Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen und der örtlichen Außenministerin Vivian Motzfeldt zu treffen, berichtete die grönländische Zeitung Sermitsiaq am Montag. Sie dürften unter anderem den Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) im September vorbereiten. Dieser hatte im Juni gesagt, er wolle »Grönland sehen«, ferner, dass die BRD »auch im Nordatlantik und in der Arktis präsent sein« müsse. Der Besuch folgt auf den Start einer neuen nordatlantischen Sicherheitspartnerschaft zwischen Dänemark, Deutschland, Kanada und Norwegen im Juni. US-Präsident Donald Trump hatte bei seinem Amtsantritt im Januar wiederholt, die Kontrolle über Grönland übernehmen zu wollen, und dafür international Kritik geerntet. (jW)

