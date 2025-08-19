Myanmar: Wahltermin im Dezember

Naypyidaw. In Myanmar soll die erste Runde der von der Militärregierung angekündigten Parlamentswahl am 28. Dezember stattfinden. Die Termine für die weiteren Wahlrunden sollten zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, teilte die Wahlkommission des Landes laut dem Sender MRTV am Montag mit. Es wären die ersten Wahlen in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen südostasiatischen Land seit fast fünf Jahren und die ersten seit dem Putsch vor vier Jahren. Kritiker haben den Urnengang bereits als Scheinwahl bezeichnet. Aus Sicherheitsgründen planen die Behörden, die Abstimmung über Dezember und Januar zu verteilen. (Reuters/jW)