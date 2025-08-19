China kritisiert Wadephul für dessen Vorwürfe
Beijing. Die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning hat Kritik von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) zurückgewiesen. Die Situation im Ost- und Südchinesischen Meer sei »allgemein stabil«, sagte sie am Montag bei einer Pressekonferenz und warnte davor, »zur Konfrontation anzustacheln und Spannungen anzuheizen«. Alle »relevanten Parteien« rief sie auf, »zu respektieren, dass die Länder Probleme durch Dialog und Beratungen lösen, und die gemeinsamen Interessen von Frieden und Stabilität zu wahren«. China bedrohe die »Grundregeln unseres weltweiten Miteinanders«, hatte Wadephul China am Vortag aus Tokio vorgeworfen und der Volksrepublik »zunehmend aggressives Auftreten« im pazifischen Raum unterstellt. Die »Taiwanfrage ist Chinas interne Angelegenheit«, konterte Mao Wadephuls Vorwurf, es würde »unverhohlen damit drohen, Grenzen zu seinen Gunsten zu verschieben«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
