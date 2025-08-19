Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 5 / Inland
Bayer: Einigung zu PCB-Klagen in den USA
Leverkusen. Bayer hat Klagen zum Giftstoff PCB in den USA teilweise beigelegt. Der Chemieriese konnte in Zusammenhang mit Vergiftungsfällen in einem Schulgebäude im US-Bundesstaat Washington eine Grundsatzvereinbarung abschließen. Bisherige, gegen den Konzern getroffene Urteile betreffe diese indes nicht. Die Kosten seien durch Rückstellungen und Verbindlichkeiten abgedeckt, hieß es. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Außen top, Inneres flopvom 19.08.2025
-
Wadephul lässt Stationierung offenvom 19.08.2025
-
Freund oder Feindvom 19.08.2025
-
Bodycams in der Hochbahnvom 19.08.2025
-
Bauturbo im Leerlaufvom 19.08.2025
-
Protest gegen Sozialkahlschlagvom 19.08.2025
-
»Viele haben Angst, sich das nicht leisten zu können«vom 19.08.2025