Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 5 / Inland

Bayer: Einigung zu PCB-Klagen in den USA

Leverkusen. Bayer hat Klagen zum Giftstoff PCB in den USA teilweise beigelegt. Der Chemieriese konnte in Zusammenhang mit Vergiftungsfällen in einem Schulgebäude im US-Bundesstaat Washington eine Grundsatzvereinbarung abschließen. Bisherige, gegen den Konzern getroffene Urteile betreffe diese indes nicht. Die Kosten seien durch Rückstellungen und Verbindlichkeiten abgedeckt, hieß es. (dpa/jW)

