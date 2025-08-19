Bayer: Einigung zu PCB-Klagen in den USA

Leverkusen. Bayer hat Klagen zum Giftstoff PCB in den USA teilweise beigelegt. Der Chemieriese konnte in Zusammenhang mit Vergiftungsfällen in einem Schulgebäude im US-Bundesstaat Washington eine Grundsatzvereinbarung abschließen. Bisherige, gegen den Konzern getroffene Urteile betreffe diese indes nicht. Die Kosten seien durch Rückstellungen und Verbindlichkeiten abgedeckt, hieß es. (dpa/jW)