Energiewende: Viele Arbeitskräfte fehlen
Nürnberg. Der BRD fehlen Arbeitskräfte für die sogenannte Energiewende. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ermittelte laut dpa am Montag einen Arbeitskräftebedarf von 160.000 Personen, um erneuerbare Energieträger wie Windkraft und Photovoltaik in den kommenden fünf Jahren weiter auszubauen. Um Folgen des Klimawandels zu bekämpfen und Anpassungsmaßnahmen daran zu erreichen, seien weitere 40.000 Arbeitskräfte erforderlich, hieß es. Demnach müssten nun Potentiale »aus schrumpfenden Wirtschaftsbereichen« genutzt werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Außen top, Inneres flopvom 19.08.2025
-
Wadephul lässt Stationierung offenvom 19.08.2025
-
Freund oder Feindvom 19.08.2025
-
Bodycams in der Hochbahnvom 19.08.2025
-
Bauturbo im Leerlaufvom 19.08.2025
-
Protest gegen Sozialkahlschlagvom 19.08.2025
-
»Viele haben Angst, sich das nicht leisten zu können«vom 19.08.2025