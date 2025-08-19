Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 5 / Inland

Energiewende: Viele Arbeitskräfte fehlen

Nürnberg. Der BRD fehlen Arbeitskräfte für die sogenannte Energiewende. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ermittelte laut dpa am Montag einen Arbeitskräftebedarf von 160.000 Personen, um erneuerbare Energieträger wie Windkraft und Photovoltaik in den kommenden fünf Jahren weiter auszubauen. Um Folgen des Klimawandels zu bekämpfen und Anpassungsmaßnahmen daran zu erreichen, seien weitere 40.000 Arbeitskräfte erforderlich, hieß es. Demnach müssten nun Potentiale »aus schrumpfenden Wirtschaftsbereichen« genutzt werden. (dpa/jW)

