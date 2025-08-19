Berater sollen neuen Bahn-Chef suchen

Berlin. Die Bundesregierung will ein Beratungsunternehmen damit beauftragen, die Nachfolge des geschassten Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG zu klären, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin. Zuvor sei der Aufsichtsrat gefordert. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte am Donnerstag Richard Lutz‘ Entlassung bekanntgegeben. Bis seine Nachfolge geregelt sei, werde Lutz seine Aufgaben wahrnehmen. (AFP/jW)