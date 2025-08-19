Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 4 / Inland

Aufnahmeprogramm: 211 Afghanen abgeschoben

Berlin. Mehr als 211 Menschen, die Zusagen eines Aufnahmeprogramms der BRD für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen hatten, sind von Pakistan in das von den Taliban regierte Nachbarland abgeschoben worden. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin mit. Zuvor seien rund 450 Menschen aus dem Programm von pakistanischen Behörden festgenommen worden. Von diesen in Abschiebelagern gefangenen Menschen habe die BRD durch Kontakte mit den Behörden am Wochenende 245 freibekommen. Für die Abgeschobenen habe man eine Unterbringung organisiert. Laut Sprecher sei man bemüht, den 211 die Rückkehr nach Pakistan zu ermöglichen. (dpa/jW)

