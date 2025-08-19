Berichte: Högl soll Innensenatorin werden
Bremen. Nach dem angekündigten Rückzug von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer steht offenbar die Nachfolge fest. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) habe für das Amt die frühere Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), vorgesehen, wie der Weserkurier und Radio Bremen am Montag berichteten. Der SPD-Landesvorstand rechnet mit einem offiziellen Vorschlag bis spätestens zum 7. September. An dem Tag kommt das Gremium regulär zur Klausurtagung zusammen, wie SPD-Landesgeschäftsführer Sebastian Schmugler sagte. Stimme es dem Personalvorschlag zu, könnte der Kandidat auf dem ordentlichen SPD-Landesparteitag am 27. September nominiert werden. Mäurer hatte am Sonntag angekündigt, sein Amt Ende des Jahres aufzugeben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
