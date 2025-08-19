EU importiert mehr Flüssigerdgas aus Russland

Brüssel. Die EU hat im ersten Halbjahr 2025 Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 4,48 Milliarden Euro importiert. Im Vorjahreszeitraum war es noch Gas im Wert von rund 3,47 Milliarden Euro, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. Anders als für Öl und Kohle hat die EU bislang keine Gassanktionen gegen Moskau auf den Weg gebracht. Die EU-Kommission will russisches Gas jedoch schrittweise komplett aus dem Markt verbannen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte auf Anfrage, es sei wichtig, einseitige Abhängigkeiten weiter zu verringern. (dpa/jW)