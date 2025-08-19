Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 2 / Ausland

Irak: Regierung identifiziert Opfer in Massengrab

Bagdad. Nach dem Beginn der Aushebung eines Massengrabs des »Islamischen Staats« (IS) hat die irakische Regierung am Montag angekündigt, alle Maßnahmen zur Identifizierung der Opfer zu ergreifen. Die Behörden schätzen, dass in dem Grab südlich von Mossul in Al-Chasfa bis zu 20.000 Opfer begraben sein könnten. Die Ausgrabung begann am Sonntag. Regierungssprecher Bassem Al-Awadi erklärte, man werde alle technischen und rechtlichen Maßnahmen unternehmen, um die Opfer zu identifizieren. Der IS kontrollierte einst große Gebiete im Irak. (dpa/jW)

