Serbien: Vorgehen gegen Demonstranten angekündigt

Belgrad. Angesichts der regierungskritischen Protestwelle in Serbien hat Präsident Aleksandar Vučić ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten angekündigt und diese am Sonntag als »Terroristen« bezeichnet. Seine Regierung brauche einige Tage, um »den rechtlichen und formalen Rahmen« für die Reaktion des Staates vorzubereiten. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. In Belgrad sowie in weiteren Städten Serbiens hatte es zuletzt fünf Nächte in Folge gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten gegeben. Seit Monaten wird regelmäßig gegen die Regierung und die im Land herrschende Korruption protestiert. (AFP/jW)