Serbien: Vorgehen gegen Demonstranten angekündigt
Belgrad. Angesichts der regierungskritischen Protestwelle in Serbien hat Präsident Aleksandar Vučić ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten angekündigt und diese am Sonntag als »Terroristen« bezeichnet. Seine Regierung brauche einige Tage, um »den rechtlichen und formalen Rahmen« für die Reaktion des Staates vorzubereiten. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. In Belgrad sowie in weiteren Städten Serbiens hatte es zuletzt fünf Nächte in Folge gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten gegeben. Seit Monaten wird regelmäßig gegen die Regierung und die im Land herrschende Korruption protestiert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Ihre Forderungen bekommen viel Unterstützung«vom 19.08.2025
-
Gaza vor der Besetzungvom 19.08.2025
-
Politisches Erdbeben in Srpskavom 19.08.2025
-
Burkina Faso zieht Bilanzvom 19.08.2025
-
Mehrfache Krisevom 19.08.2025
-
Hoffnung für Gazavom 19.08.2025