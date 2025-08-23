Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 10 / Feuilleton

Tagtrümmer

Von Kai Pohl

Schnurlose Wölfe,

schiefe Laternen,

ein Himmel, der abends durchsichtig wird,

*

wo einer, an den Abgrund gelehnt,

mit ausgebrannten Augen fleht:

*

Nehmt Rotz und Wasser!

Die leidige Leber!

Was ihr unter meinen Nägeln findet!

*

Beamt mich hier raus!

***

das leben lebt nicht eigentlich von selbst

und drückt sich in zahllosen formen aus

der baum möchte den menschen lehren

bis in die tiefe wo das leben lebt

*

das leben lebt als erzeugung

das leben lebt vor sich hin

das leben in seiner größe

lebt die abstrahierte wissenschaft

*

das leben lebt von spannung

das leben lebt von ehre und moral

das leben lebt von einbezogenheiten

orlando heißt die stadt in der das leben lebt

*

das leben lebt je wie es sich ereignet

das leben lebt sein leben ohne sinn

das leben lebt nicht sondern überlebt

wo nächte explodieren und das leben lebt

