Tagtrümmer

TagtrümmerVon Kai Pohl
Schnurlose Wölfe,
schiefe Laternen,
ein Himmel, der abends durchsichtig wird,
*
wo einer, an den Abgrund gelehnt,
mit ausgebrannten Augen fleht:
*
Nehmt Rotz und Wasser!
Die leidige Leber!
Was ihr unter meinen Nägeln findet!
*
Beamt mich hier raus!
***
das leben lebt nicht eigentlich von selbst
und drückt sich in zahllosen formen aus
der baum möchte den menschen lehren
bis in die tiefe wo das leben lebt
*
das leben lebt als erzeugung
das leben lebt vor sich hin
das leben in seiner größe
lebt die abstrahierte wissenschaft
*
das leben lebt von spannung
das leben lebt von ehre und moral
das leben lebt von einbezogenheiten
orlando heißt die stadt in der das leben lebt
*
das leben lebt je wie es sich ereignet
das leben lebt sein leben ohne sinn
das leben lebt nicht sondern überlebt
wo nächte explodieren und das leben lebt
