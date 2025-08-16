Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Reißerisch

Tour de France: Im Hauptfeld | Netflix
20240718TDF1047-A.S.O. Charly Lopez.jpg
A.S.O./Charly Lopez
Geht bergab mit der Tour

Jedes Jahr vor der Tour: Der Rückblick auf die letzte Ausgabe. Gereift, vakuumiert, mit allerlei Zutaten gepimpt, die niemand braucht, der sich für die Sache interessiert. In Staffel 1 etwa wurde der Kampf zwischen David Gaudu und Geraint Thomas nachträglich großgequasselt. Thomas war nie gefährdet, mehr als sechs Minuten hatten die beiden am Ende getrennt. Auch die Dramaturgie der nacherzählten Etappen wirkt teils bizarr, zumindest für Zuschauer, die sich an die Liveübertragung erinnern. In Staffel 3 zur Tour 2024 bleibt Netflix sich treu; das Format ist alles, der Inhalt nichts. Manche Erzählstränge allerdings sind bemerkenswert. So die Ausbootung von Vincent Lavenu durch Decathlon. Dem AG2R-Direktor war der Schaumschläger Dominique Se­rieys vor die Nase gesetzt worden; vom Rallye kommend, kompensiert er seine Unkenntnis des Radsports mit allerlei Turbomanagementsätzen. Folgerichtig wurden Taktik, Kaderaufbau und Teamstil geändert. Folgerichtig holte man nicht einen Sieg. (fb)

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro