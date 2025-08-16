Nachschlag: Reißerisch

A.S.O./Charly Lopez Geht bergab mit der Tour

Jedes Jahr vor der Tour: Der Rückblick auf die letzte Ausgabe. Gereift, vakuumiert, mit allerlei Zutaten gepimpt, die niemand braucht, der sich für die Sache interessiert. In Staffel 1 etwa wurde der Kampf zwischen David Gaudu und Geraint Thomas nachträglich großgequasselt. Thomas war nie gefährdet, mehr als sechs Minuten hatten die beiden am Ende getrennt. Auch die Dramaturgie der nacherzählten Etappen wirkt teils bizarr, zumindest für Zuschauer, die sich an die Liveübertragung erinnern. In Staffel 3 zur Tour 2024 bleibt Netflix sich treu; das Format ist alles, der Inhalt nichts. Manche Erzählstränge allerdings sind bemerkenswert. So die Ausbootung von Vincent Lavenu durch Decathlon. Dem AG2R-Direktor war der Schaumschläger Dominique Se­rieys vor die Nase gesetzt worden; vom Rallye kommend, kompensiert er seine Unkenntnis des Radsports mit allerlei Turbomanagementsätzen. Folgerichtig wurden Taktik, Kaderaufbau und Teamstil geändert. Folgerichtig holte man nicht einen Sieg. (fb)