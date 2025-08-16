Nachschlag: Reißerisch
Jedes Jahr vor der Tour: Der Rückblick auf die letzte Ausgabe. Gereift, vakuumiert, mit allerlei Zutaten gepimpt, die niemand braucht, der sich für die Sache interessiert. In Staffel 1 etwa wurde der Kampf zwischen David Gaudu und Geraint Thomas nachträglich großgequasselt. Thomas war nie gefährdet, mehr als sechs Minuten hatten die beiden am Ende getrennt. Auch die Dramaturgie der nacherzählten Etappen wirkt teils bizarr, zumindest für Zuschauer, die sich an die Liveübertragung erinnern. In Staffel 3 zur Tour 2024 bleibt Netflix sich treu; das Format ist alles, der Inhalt nichts. Manche Erzählstränge allerdings sind bemerkenswert. So die Ausbootung von Vincent Lavenu durch Decathlon. Dem AG2R-Direktor war der Schaumschläger Dominique Serieys vor die Nase gesetzt worden; vom Rallye kommend, kompensiert er seine Unkenntnis des Radsports mit allerlei Turbomanagementsätzen. Folgerichtig wurden Taktik, Kaderaufbau und Teamstil geändert. Folgerichtig holte man nicht einen Sieg. (fb)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Das Versteckvom 16.08.2025
-
Helgas Erlösungvom 16.08.2025
-
Ü-50-Fragevom 16.08.2025
-
Erlösendes Nichtsvom 16.08.2025
-
Ein Mann seiner Klassevom 16.08.2025
-
Vorschlagvom 16.08.2025
-
Veranstaltungenvom 16.08.2025