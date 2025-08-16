Mehr als 220 Tote in Pakistan und Indien
Islamabad/Neu-Delhi. Bei Sturzfluten und Erdrutschen infolge starker Regenfälle sind in Pakistan und Indien insgesamt mehr als 220 Menschen ums Leben gekommen. Im Norden Pakistans wurden innerhalb eines Tages mindestens 164 Menschen getötet, teilten die dortigen Behörden am Freitag mit. Der Katastrophenschutz in Indien meldete unterdessen 60 Tote im indischen Teil Kaschmirs. Durch den als »ungewöhnlich« eingestuften Monsun sind in Pakistan in diesem Sommer bislang mehr als 430 Menschen ums Leben gekommen. (AFP/jW)
