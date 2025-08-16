Islamisten wollen syrische Staatsbürgerschaft

Damaskus. Islamisten aus aller Welt, die seit 2011 im Krieg in Syrien gekämpft hatten, haben bei der nunmehr islamistischen Führung von Interimspräsident Ahmed Al-Scharaa die Staatsbürgerschaft beantragt. Diese hätten sie aufgrund ihrer Hilfe beim Putsch gegen Präsident Baschar Al-Assad verdient, argumentieren sie in einer am Donnerstag eingereichten Petition, die Reuters am Freitag vorlag. Vielen von ihnen sei die ursprüngliche Staatsbürgerschaft entzogen worden, es drohten daheim lange Gefängnisstrafen. (Reuters/jW)