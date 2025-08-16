Hisbollah warnt wegen Entwaffnung vor Krieg
Beirut. Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, Naim Kassim, hat vor einem neuen Bürgerkrieg gewarnt, sollte die Regierung an ihren Plänen zur Entwaffnung der schiitischen Organisation festhalten. »Diese Regierung setzt einen israelisch-US-amerikanischen Befehl um, den Widerstand zu beenden, selbst wenn das zu einem Bürgerkrieg und interner Spaltung führen sollte«, sagte Kassim am Freitag in einer Fernsehansprache. Der von Beirut angenommene Plan der USA sieht vor, die Hisbollah bis Jahresende zu entwaffnen. Letztere will nur kooperieren, wenn Israel seine Truppen aus dem Libanon abzieht. (dpa/jW)
