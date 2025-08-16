Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 6 / Ausland

Frankreich: Gedenkbaum gefällt

Épinay-sur-Seine. Ein im Gedenken an einen 2006 in Frankreich entführten und zu Tode gefolterten Juden gepflanzter Baum wurde von Unbekannten gefällt. Keine Straftat könne die Erinnerung entwurzeln, kommentierte Frankreichs Premier François Bayrou am Freitag auf X. Ein neuer Baum soll gepflanzt werden. Der damals 23jährige Ilan Halimi war mehr als drei Wochen lang gefangengehalten und so schwer misshandelt worden, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Die Entführer wollten Lösegeld erpressen. (dpa/jW)

