Türkei: Oppositionelle festgenommen
Istanbul. Türkische Behörden haben am Freitag Dutzende Oppositionelle festgenommen. Allein in Istanbul, einer Hochburg der Republikanischen Volkspartei (CHP), seien 44 Menschen betroffen, darunter Bezirksbürgermeister İnan Güney und ein Berater des inhaftierten Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu, berichtete die Tageszeitung Cumhuriyet. Ihnen werde Bestechung, Betrug und die illegale Beschaffung personenbezogener Daten vorgeworfen. Die CHP verurteilte die Festnahmen als Zensurversuch. Ihr Abgeordneter Burhanettin Bulut sprach auf X von »einer politischen Operation auf Geheiß der Regierung«. (AFP/jW)
