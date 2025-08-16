Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 6 / Ausland

Serbien: Proteste eskalieren erneut

Belgrad. In Serbien ist es am Donnerstag den zweiten Abend in Folge zu schweren Protesten gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić gekommen, der Korruption vorgeworfen wird. In der Stadt Novi Sad verwüsteten Regierungsgegner zwei Sitze der Präsidentenpartei SNS, berichteten Medien am Freitag. An mehr als 30 Orten habe es demnach Proteste gegeben, die zum Teil von SNS-Anhängern und Polizisten niedergehalten worden seien. Nach Angaben von Innenminister Ivica Dačić wurden fünf Polizisten verletzt und 14 Demonstranten festgenommen. (dpa/jW)

