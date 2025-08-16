Indien: Modi will strategische Autonomie
Neu-Delhi. Der indische Regierungschef Narendra Modi hat bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag angekündigt, das Land in Sachen Energie und Militär unabhängig machen zu wollen. »Freiheit wird bedeutungslos, wenn jemand zu sehr von anderen abhängig wird«, sagte Modi am Freitag bei einer Rede. »Wir werden bis zum Jahresende in Indien hergestellte Halbleiterchips auf dem Markt haben«, versprach Modi. Ferner wolle er die Interessen indischer Landwirte verteidigen. Letztere hatten zuletzt im Juli gestreikt. Indien steht zudem unter Druck aus den USA, seine Ölimporte aus Russland einzustellen. (AFP/jW)
Mehr aus: Ausland
