Litauen: Neue Regierungschefin ernannt

Vilnius. In Litauen ist knapp zwei Wochen nach dem Rücktritt von Regierungschef Gintautas Paluckas die bisherige Sozial- und Arbeitsministerin Inga Ruginienė zur Regierungschefin ernannt worden. Staatspräsident Gitanas Nausėda erteilte der 44jährigen am Donnerstag das Mandat. Die Sozialdemokratin und ihr Regierungskabinett müssen nun noch vom Parlament in Vilnius bestätigt werden. Gegen Ruginienė waren Vorbehalte geäußert worden, weil sie Verwandte im Nachbarland Russland hat, die sie zuletzt 2015 und 2018 besucht hatte. Vor Reportern bekräftigte Ruginienė, sie habe stets die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützt. (AFP/jW)