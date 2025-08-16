USA entsenden Truppen in die Karibik

Washington. Die USA haben Luft- und Seestreitkräfte zur Bekämpfung von Drogenkartellen in die Karibik entsandt. Wie drei mit der Entscheidung vertraute Personen am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Reuters erklärten, handele es sich um mehrere Aufklärungsflugzeuge, mindestens ein Kriegsschiff und ein U-Boot. »Dieser Einsatz zielt darauf, die Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA durch speziell benannte Drogenterrororganisationen in der Region zu bekämpfen«, sagte einer der Insider. Die Einheiten sollen über mehrere Monate in internationalen Gewässern und im internationalen Luftraum operieren. US-Präsident Donald Trump hatte das mexikanische Sinaloa-Kartell und die venezolanische Bande Tren de Aragua im Februar als globale Terrororganisationen einstufen lassen, um Militäreinsätze wie diesen am Kongress vorbei zu ermöglichen. (Reuters/jW)