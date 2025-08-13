Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 7 / Ausland

Iran nahm im Krieg Zehntausende fest

Teheran. Im zwölf Tage langen Krieg gegen Israel haben iranische Einsatzkräfte offiziellen Angaben zufolge insgesamt rund 21.000 Menschen festgenommen. Darunter seien 261 Personen wegen Spionageverdachts und 172 wegen unerlaubter Foto- und Videoaufnahmen verhaftet worden, hieß es am Dienstag im staatlichen Rundfunk. In dem Krieg Mitte Juni seien mehr als 40.000 Polizisten rund um die Uhr im Einsatz gewesen, landesweit seien mehr als 1.000 Kon­trollpunkte eingerichtet worden. (dpa/jW)

