Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 7 / Ausland

Gefechte zwischen Syriens Armee und SDF

Dubai. Bei Zusammenstößen mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ist laut Agentur SANA vom Dienstag ein Soldat der syrischen Armee in der Provinz Aleppo getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Damaskus forderte die SDF demnach auf, sich an ein früheres Abkommen zu halten und Angriffe auf Regierungstruppen einzustellen. Die Spannungen zwischen beiden Seiten haben sich verschärft. Am Sonnabend hatte Syriens vom Al-Qaida-Ableger HTS dominierte Staatsführung es abgelehnt, an geplanten Treffen mit den SDF in Paris teilzunehmen. (Reuters/jW)

