Gefechte zwischen Syriens Armee und SDF
Dubai. Bei Zusammenstößen mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ist laut Agentur SANA vom Dienstag ein Soldat der syrischen Armee in der Provinz Aleppo getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Damaskus forderte die SDF demnach auf, sich an ein früheres Abkommen zu halten und Angriffe auf Regierungstruppen einzustellen. Die Spannungen zwischen beiden Seiten haben sich verschärft. Am Sonnabend hatte Syriens vom Al-Qaida-Ableger HTS dominierte Staatsführung es abgelehnt, an geplanten Treffen mit den SDF in Paris teilzunehmen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Trump muss gehen!«vom 13.08.2025
-
Deal or no dealvom 13.08.2025
-
Lulas symbolisches Vetovom 13.08.2025
-
Beirut in der Zwickmühlevom 13.08.2025
-
Zum Unbehagen Teheransvom 13.08.2025
-
Alarm an Kiews östlicher Frontvom 13.08.2025
-
»Eigentlich müssten alle Castillos Freiheit fordern«vom 13.08.2025