Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 6 / Ausland

Türkei: Repressionen gegen Opposition

Istanbul. Türkische Ermittler haben am Dienstag erneut die Opposition ins Visier genommen. In der Millionenmetropole Istanbul seien im Rahmen von Korruptionsverfahren 13 Menschen festgenommen worden, 17 im südtürkischen Antalya, meldete die Agentur Anadolu. Darunter seien Mitarbeiter der Stadtverwaltungen und von Unternehmen, wie die Oppositionspartei CHP der dpa bestätigte. Die Festnahmen reihen sich ein in eine Serie ähnlicher Maßnahmen gegen die CHP. Im März hatte die Verhaftung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters und CHP-Politikers Ekrem İmamoğlu landesweite Proteste ausgelöst. (dpa/jW)

