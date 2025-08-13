Belutschistan: Soldaten Pakistans getötet

Quetta. In der pakistanischen Provinz Belutschistan sind nach offiziellen Angaben neun Soldaten von Bewaffneten getötet worden. »Die Armee wurde auf dem Weg zum Einsatzort von Terroristen angegriffen. Die Terroristen töteten neun Soldaten«, sagte ein Behördenvertreter des Distrikts Waschuk am Dienstag der Agentur AFP. Dutzende Kämpfer hatten demnach eine Polizeistation und einen Grenzposten angegriffen. Belutschistan liegt im Südwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran. Seit Jahrzehnten sind dort sowohl Dschihadisten als auch Separatisten aktiv. (AFP/jW)