Burkina Faso: Lebenslang für Attentäter

Ouagadougou. In Burkina Faso sind insgesamt 13 Menschen wegen Terroranschlägen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Das teilte die Antiterrorbehörde des westafrikanischen Landes am Dienstag mit. Mehr als 60 weitere Verdächtige hätten geringere Haftstrafen erhalten. Am 2. März 2018 hatten Dschihadisten das Hauptquartier der Armee und die französische Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou attackiert. Bei dem Angriff auf das Armeegebäude wurden acht Soldaten getötet. (AFP/jW)