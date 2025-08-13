Sudan: Tödlicher Angriff auf Flüchtlingslager
Al-Fascher. Bei einem Angriff der Miliz Schnelle Eingreiftruppen (RSF) auf ein Flüchtlingslager in der Region Norddarfur im Sudan sind nach Angaben von dpa vom Dienstag mehr als 40 Menschen getötet worden. Das Militär habe von einem Großangriff gesprochen, der abgewehrt worden sei. Die RSF hatten das Lager Samsam nahe der Stadt Al-Fascher bereits im Frühjahr angegriffen und weitgehend zerstört. In ihm lebten damals mehrere hunderttausend Menschen. Durch den brutalen Machtkampf zwischen der Armee und den RSF befinden sich laut UNO mehr als zwölf Millionen Menschen auf der Flucht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Trump muss gehen!«vom 13.08.2025
-
Deal or no dealvom 13.08.2025
-
Lulas symbolisches Vetovom 13.08.2025
-
Beirut in der Zwickmühlevom 13.08.2025
-
Zum Unbehagen Teheransvom 13.08.2025
-
Alarm an Kiews östlicher Frontvom 13.08.2025
-
»Eigentlich müssten alle Castillos Freiheit fordern«vom 13.08.2025