Sudan: Tödlicher Angriff auf Flüchtlingslager

Al-Fascher. Bei einem Angriff der Miliz Schnelle Eingreiftruppen (RSF) auf ein Flüchtlingslager in der Region Norddarfur im Sudan sind nach Angaben von dpa vom Dienstag mehr als 40 Menschen getötet worden. Das Militär habe von einem Großangriff gesprochen, der abgewehrt worden sei. Die RSF hatten das Lager Samsam nahe der Stadt Al-Fascher bereits im Frühjahr angegriffen und weitgehend zerstört. In ihm lebten damals mehrere hunderttausend Menschen. Durch den brutalen Machtkampf zwischen der Armee und den RSF befinden sich laut UNO mehr als zwölf Millionen Menschen auf der Flucht. (dpa/jW)