Köln: Polizei verbietet antimilitaristisches Camp

Köln. Die Kölner Polizei hat das für Ende August geplante antimilitaristische Protestcamp von »Rheinmetall entwaffnen« verboten. Das bestätigten die Gruppe und die Polizei am Dienstag gegenüber jW. Lea Reisner, Kölner Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, bezeichnete das Verbot als einen »massiven und inakzeptablen Eingriff in das im Grundgesetz verankerte Versammlungsrecht«. Vergangenen Mittwoch hatte »Rheinmetall entwaffnen« bekanntgegeben, dass die Behörde wegen vermeintlicher »Unfriedlichkeit« der Campteilnehmer ein Verbot prüfe. (jW)