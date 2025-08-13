Israel verstärkt Angriffe auf Gaza

Tel Aviv. Israel hat seine Bombardierung von Gaza-Stadt nach Angaben des dortigen Zivilschutzes vom Dienstag den dritten Tag in Folge verstärkt. »Sehr schwere Luftangriffe« hätten demnach die Wohngebiete Seitun und Sabra getroffen. Allein am Dienstag seien im Gazastreifen mindestens 24 Menschen getötet worden. Israels Sicherheitskabinett hatte vergangene Woche eine Ausweitung des Militäreinsatzes gebilligt. Der israelische Oppositionspolitiker Jair Lapid rief am Dienstag für Sonntag zu einem Generalstreik auf, um eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch mit der Hamas zu erzwingen. (dpa/AFP/jW)