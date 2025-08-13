Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 2 / Ausland

Israel verstärkt Angriffe auf Gaza

Tel Aviv. Israel hat seine Bombardierung von Gaza-Stadt nach Angaben des dortigen Zivilschutzes vom Dienstag den dritten Tag in Folge verstärkt. »Sehr schwere Luftangriffe« hätten demnach die Wohngebiete Seitun und Sabra getroffen. Allein am Dienstag seien im Gazastreifen mindestens 24 Menschen getötet worden. Israels Sicherheitskabinett hatte vergangene Woche eine Ausweitung des Militäreinsatzes gebilligt. Der israelische Oppositionspolitiker Jair Lapid rief am Dienstag für Sonntag zu einem Generalstreik auf, um eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch mit der Hamas zu erzwingen. (dpa/AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro