Europarat warnt vor Waffenexport nach Israel
Strasbourg. Der Europarat hat vor Waffenverkäufen an Israel gewarnt. Am Dienstag rief die Organisation ihre 46 Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Waffen nicht bei Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O'Flaherty, erklärte, die Mitgliedstaaten sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, »um Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Konflikt in Gaza zu verhindern«. Der Europarat habe Initiativen wie die der Bundesregierung zur Kenntnis genommen. Es müsse jedoch »mehr getan werden, und zwar schnell«. Wegen übermäßiger Polizeigewalt gegen pro-palästinensische Demonstrationen und der Interpretation von Israel-Kritik als Antisemitismus hatte der Europarat die BRD bereits im Juni gerügt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Trump muss gehen!«vom 13.08.2025
-
Deal or no dealvom 13.08.2025
-
Lulas symbolisches Vetovom 13.08.2025
-
Beirut in der Zwickmühlevom 13.08.2025
-
Zum Unbehagen Teheransvom 13.08.2025
-
Alarm an Kiews östlicher Frontvom 13.08.2025
-
»Eigentlich müssten alle Castillos Freiheit fordern«vom 13.08.2025