China drängt auf Lockerung der US-Exportkontrollen für Chips
Beijing. China will einem Medienbericht zufolge vor einem möglichen Gipfeltreffen seines Präsidenten Xi Jinping mit US-Präsident Donald Trump eine Lockerung der US-Exportkontrollen für wichtige Chips durchsetzen, berichtete der Spiegel am Sonntag. Zuvor hatte die Financial Times darüber unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Vertreter Chinas hätten Experten in Washington mitgeteilt, dass die Führung in Beijing eine Lockerung der Ausfuhrbeschränkungen für HBM-Chips (High-Bandwidth Memory) als Teil eines Handelsabkommens wünsche. Das US-Präsidialamt, das US-Außenministerium und das chinesische Außenministerium reagierten zunächst nicht auf Presseanfragen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
