Sahel: Niger und Tschad erweitern Kooperation
Niamey. Die Sahelstaaten Niger und Tschad haben am Mittwoch anlässlich eines Besuchs des tschadischen Präsidenten Mahamat Idriss Déby Itno bei seinem nigrischen Amtskollegen Abdourahamane Tchiani ihren gemeinsamen Willen zur Ausweitung ihrer Zusammenarbeit bekräftigt. Das meldete der Fernsehsender Africa News am Donnerstag. Demnach ging es bei dem Treffen der beiden Staatschefs um die Intensivierung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit, vor allem aber um die Sicherheitslage in der Sahelzone und insbesondere um die Bekämpfung des Terrorismus. (jW)
