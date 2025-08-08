Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 7 / Ausland

Marokko: Zentrale von »Africom« in Planung

Rabat. Nachdem im Juni mit dem General Dagvin Anderson ein Nachfolger für den scheidenden US-General Michael Langley an der Spitze des Afrikakommandos »Africom« der US-Armee ernannt wurde, ist nun angeblich geplant, die »Africom«-Zentrale aus Deutschland nach Marokko zu verlegen. Das berichtete die marokkanische Nachrichtenseite Yabiladi am Donnerstag. Grund sei, dass Marokko mit seiner strategischen Lage an der Meerenge von Gibraltar eine Schlüsselrolle zukomme und sich das Land als Verbündeter der USA unter anderem durch Abhaltung des jährlichen Manövers »African Lion« bewährt habe. (jW)

