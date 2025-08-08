Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 7 / Ausland

USA: Geschönter Bericht zu Menschenrechten

Washington. Der erste Menschenrechtsbericht der USA seit Amtsantritt von Präsident Donald Trump stellt laut Washington Post die Menschenrechtssituation in verbündeten Staaten geschönt dar. Der Abschnitt über El Salvador etwa besage, dass es 2024 »keine glaubwürdigen Berichte über erhebliche Menschenrechtsverletzungen« in dem Land gegeben habe, berichtete die Zeitung, die nach eigenen Angaben Einblicke in den bislang unveröffentlichten Bericht erhielt, am Mittwoch (Ortszeit). Auch die Kapitel zu Israel und sogar Russland sollen kürzer ausfallen als früher. (AFP/jW)

