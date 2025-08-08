Großbritannien: Erste Festnahme nach Deal

London. Die britischen Grenzbehörden haben im Rahmen eines mit Paris vereinbarten Pilotprogramms die ersten Geflüchteten, die mit Booten den Ärmelkanal überquert hatten, festgenommen, um sie nach Frankreich zurückzuschicken. Die Festnahme fand am Mittwoch statt, dem Tag des Inkrafttretens des Programms, wie das Innenministerium in London nach Angaben von AP am Donnerstag mitteilte. Laut der im Juli zur Abschreckung »illegaler Migration« getroffenen Vereinbarung soll für jeden Abgeschobenen ein Geflüchteter legal nach Großbritannien einreisen können. (jW)