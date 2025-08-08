UNO verurteilt Angriffe der »M 23« in DR Kongo
Genf. Das UN-Menschenrechtsbüro hat Angriffe auf Zivilisten durch die von Ruanda unterstützte Miliz »M 23« im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo verurteilt. Jeremy Laurence, Sprecher des Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, sagte nach Angaben des Senders Africa News am Mittwoch in Genf, die »M 23« habe im Juli in der Provinz Nordkivu gemeinsam mit ruandischen Soldaten mindestens 319 Zivilisten getötet. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk warnte, die von der »M 23« und Ruanda ausgehende Gewalt gefährde laufende Friedensverhandlungen zwischen Kigali und Kinshasa. (jW)
