Tödlicher Hubschrauberabsturz in Ghana
Accra. In Ghana sind Ermittlungen zum Absturz eines Militärhubschraubers aufgenommen worden, bei dem am Mittwoch alle acht Insassen ums Leben kamen, darunter der Verteidigungs- und der Umweltminister des westafrikanischen Landes sowie weitere hochrangige Beamte. Die Regierung in Accra hat außerdem ab Donnerstag drei Tage Staatstrauer ausgerufen, wie der Sender Africa News gleichentags berichtete. Ghanas Militär teilte mit, dass der Hubschrauber am Morgen in der Hauptstadt gestartet war und zum Goldabbaugebiet Obuasi fliegen sollte, bevor er aus bisher ungeklärten Gründen vom Radar verschwand. (jW)
