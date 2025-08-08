Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 1 / Titel
Karlsruhe erlaubt Spionagesoftware

Staatstrojaner: Zügel bleiben locker

Datenschützer erzielen mit Verfassungsbeschwerde Teilerfolg. Spionage per Software erlaubt, aber nur bei schweren Straftaten
Von Kristian Stemmler
1.jpg
jW-Montage: IMAGO/Adobe Firefly
Die Ermittlungsbehörden können mit ihrer Schadsoftware durch das Ausnutzen von Sicherheitslücken mitlesen

Ermittler dürfen weiter heimlich auf Computern und Smartphones herumschnüffeln, Mails oder Chatverläufe mitlesen – und das künftig mit höchstrichterlichem Segen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Einsatz sogenannter Staatstrojaner, wie die von staatlichen Stellen auf Endgeräten installierte Schadsoftware auch genannt wird, in einem am Donnerstag publizierten Beschluss für weitgehend verfassungskonform erklärt. Lediglich den Katalog der Straftaten, die die Behörden zu diesem Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung ermächtigen, dampfte das Gericht ein.

»Ausgehend von dem sehr hohen Eingriffsgewicht«, so die Richter, müsse die im Beamtendeutsch Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) genannte Maßnahme aus »Gründen der Verhältnismäßigkeit« auf die Verfolgung besonders schwerer Straftaten beschränkt sein. Die auch der Umgehung der Verschlüsselung digitaler Kommunikation dienenden Staatstrojaner dürfen demnach nur noch zur Aufklärung von Taten wie Mord oder Hochverrat installiert werden. Bei Straftaten, für die eine Höchstfreiheitsstrafe von drei Jahren oder weniger vorgesehen ist, etwa Drogendelikte, dagegen nicht mehr. Eine zweite Verfassungsbeschwerde, die sich gegen das Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen richtete, wurde von Karlsruhe komplett zurückgewiesen. Das Gesetz lässt den Einsatz von Staatstrojanern zu, sobald es um Straftatbestände mit einer Höchstfreiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren geht.

Für seine Entscheidung ließ sich Karlsruhe viel Zeit. Beide Verfassungsbeschwerden waren bereits vor Jahren von Digitalcourage e. V. initiiert und von zahlreichen Personen – darunter Anwälte und Journalisten – unterstützt worden. Im Jahr 2018 hatte der Verein gegen die Aufnahme der Staatstrojaner in die Strafprozessordnung geklagt, die ein Jahr zuvor beschlossen worden war. 2019 folgte die Beschwerde gegen das Polizeigesetz von NRW. Begründet wurden die Beschwerden unter anderem damit, dass die Spionagesoftware auf den Geräten über Sicherheitslücken installiert werde, die auch von Geheimdiensten und Kriminellen genutzt werden können.

Wie locker die Zügel auch mit der neuen Einschränkung bleiben, lässt sich anhand der Reaktion der Polizeilobby ablesen. Karlsruhe habe die Verfassungsmäßigkeit und Notwendigkeit von Staatstrojanern bestätigt, erklärte Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der sogenannten Gewerkschaft der Polizei (GdP). So werde sichergestellt, »dass wir auch künftig schwerste Straftaten effektiv bekämpfen können«, behauptete er. Rainer Wendt, berüchtigter Chef der Berufsvereinigung Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), erklärte, die Entscheidung der Verfassungsrichter stelle sicher, »dass der Rechtsstaat die Bevölkerung vor den Gefahren des Terrorismus und gleichzeitig ihre Grundrechte schützen kann«.

Digitalcourage zeigte sich am Donnerstag in einer Mitteilung erfreut über die Beschlüsse, wohl auch aus Zweckoptimismus. Der Verein habe »erneut Rechtsgeschichte geschrieben« und das Verfassungsgericht eine »klare Grenze« für den Einsatz von Staatstrojanern gezogen, mit »weitreichenden Folgen für staatliche Überwachungsbefugnisse«. Die Linke-Fraktion im Bundestag sprach dagegen von einem »Teilerfolg für den Schutz der Grundrechte«. Es sei »ernüchternd, dass der Einsatz digitaler Überwachungsinstrumente nicht umfassender eingeschränkt wurde«, erklärte Donata Vogtschmidt, Sprecherin der Fraktion für Digitalpolitik und Cyber­security.

Siehe auch

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

 

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Karlsruhe hat der Massenüberwachung durch den BND einen Riegel v...
    Yui Mok/PA Wire/dpa
    08.11.2024

    Teilweise verfassungswidrig

    Karlsruhe schränkt Befugnisse von Auslandsgeheimdienst BND zur Massenüberwachung ein
  • Kleben, schrauben, stecken: Inhaftierte leisten diverse Montagea...
    Sylvio Dittrich/imago images
    28.04.2022

    Karlsruhe prüft Knastlöhne

    Bundesverfassungsgericht verhandelt Klagen gegen Ausbeutung arbeitender Gefangener in Haftanstalten. Unternehmen profitieren von Plackerei
  • Alles sehen wollen: Kein Bit und kein Byte wollen Innenminister ...
    mekcar / Panthermedia / imago
    05.06.2021

    Uniformierte Gefährder

    Staatstrojaner: Verfassungsbeschwerde gegen neues Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Bundespolizei soll hacken dürfen

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro