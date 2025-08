Nachschlag: Keine heile Welt

Gregor Mayer/dpa

Ein Dorf von Kindern für Kinder, eine heile Welt: So wurden die SOS-Kinderdörfer lange Zeit gesehen. Sie sollten für Waisen, traumatisierte Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern leben können, ein sicheres Aufwachsen in familiärer Atmosphäre garantieren. Doch so schön war das oft nicht. Denn viele junge Bewohner wurden in den Einrichtungen erneut Opfer von physischer und psychischer Gewalt. Missstände waren intern zwar schon lange bekannt, aber erst, als der Druck durch Berichte ehemaliger Bewohner zu groß wurde, entschied der Vorstand der Dörfer im Jahr 2021, den Meldungen auf den Grund zu gehen. Wie die Situation in den Kinderdörfern war und wie die Organisation ihre Geschichte aufarbeitet, das hat Deutschlandfunk in seinem Feature »Schützlinge ohne Schutz? Die dunklen Seiten der SOS-Kinderdörfer« recherchiert. Zu Wort kommen in den 45 Hörminuten auch die ehemaligen Bewohner Isabelle, Paddy und Elisabeth, die erzählen, was sie als Kinder und Jugendliche erlebt haben. (mam)