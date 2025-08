Nachschlag: Über Leichen

KPA/imago images / United Archives Chris (Jonathan Rhys-Meyers) zeigt Nola (Scarlett Johansson), wo es langgeht

In seiner zeitlosen Regiearbeit »Match Point« von 2005 verpackt der Komödienprofi Woody Allen die Aufstiegsgeschichte des ehemaligen Profitennisspielers Chris Wilton, gespielt von Jonathan Rhys Meyers, in eine pulstreibende und stilvolle Mischung aus Melodram und Thriller, oft unterlegt mit knarzenden Schellackaufnahmen des legendären Operntenors Enrico Caruso. Wilton, Trainer in einem Londoner Upperclass-Tennisklub, lernt dort die reiche Familie Hewett kennen. Nachdem sich Tochter Chloe (Emily Mortimer) in den selbstbewussten Sportler verliebt, nutzt der schnell zum Schwiegersohn in spe avancierte Ire die Chance, über Vater Hewett eine Karriere in den familieneigenen Unternehmen zu starten. Die verfolgt er skrupellos. Im Verlauf des Films entwickelt sich zwischen Wilton und der Verlobten seines Schwagers Tom (Matthew Good) eine Affäre. Als die verruchte Nola (Scarlett Johansson) dann schwanger wird, ist das süße Leben in Gefahr. Wilton schmiedet einen mörderischen Plan. (mo)